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رئيس الأركان يشهد عددا من الأنشطة التدريبية لعناصر الوحدات الخاصة

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رئيس الأركان يشهد عددا من الأنشطة التدريبية لعناصر الوحدات الخاصة رئيس الأركان يشهد عددا من الأنشطة التدريبية لعناصر الوحدات الخاصة

>كتب زكى القاضى

شهد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأنشطة التدريبية لعناصر القوات الخاصة التابعة لوحدات الصاعقة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لبرامج وخطط الارتقاء بمستويات الكفاءة والاستعداد القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

 

وتفقد الفريق محمود حجازى أحدث المنظومات القتالية التى زودت بها الوحدات الخاصة وفقاً لأرقى المستويات والنظم التقنية والتكنولوجية الحديثة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى تكلف بها تحت مختلف الظروف مؤكداً على أهمية الإعداد والتدريب الجيد لعناصر القوات المسلحة فى كافة الأفرع والتخصصات وصولاً لمستوى الاحتراف فى تنفيذ المهام.

 

وقام رئيس الأركان بتكليف مجموعات من عناصر الوحدات الخاصة بتنفيذ مجموعة من المهام غير المخططة ذات الطبيعة الخاصة وناقش الضباط فى إسلوب تنفيذهم للمهام المختلفة بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة مطالباً بضرورة البعد عن النمطية فى التخطيط والتنفيذ للتدريب والإهتمام بالفرد المقاتل علمياً وبدنياً وإدارياً.

 

تضمنت الأنشطة التدريبية أعمال المهندسين العسكرين للتعامل مع العبوات المتفجرة والشراك الخداعية فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وكذا التعامل مع العبوات الناسفة بأحدث الإجهزة والمعدات المتخصصة فى هذا المجال.

 

كما تم تنفيذ بياناً عملياً للتدريب الطبى الميدانى على الإسعافات الأولية ودواعى إنقاذ الحياة والتعامل مع الإصابات داخل الميدان وإستمع سيادته إلى شرح توضيحى للتجيهزات والمعدات الطبية المستخدمة فى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين إخلائهم إلى المستشفيات العسكرية.

 

وأشار الفريق محمود حجازى إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدقيقة لإعداد مقاتلى الوحدات الخاصة والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والبدنية لعناصر الوحدات الخاصة مشدداً على أهمية أن تكون العناصر مؤهلة علمياً ومهارياً وكذا أهمية نقل الخبرات المكتسبة من التدريب إلى باقى القوات بما ينعكس بالإيجاب على ما يكلفون به من مهام وواجبات من أجل التصدى لمخاطر الإرهاب والتطرف وما يمثله من تهديد لأمن الوطن.

 

وأشاد الفريق محمود حجازى بما حققته عناصر القوات الخاصة المشاركة ضمن قوات إنفاذ القانون فى القضاء على الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وطالبهم بالإستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعرق فى التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والإستعداد لتنفيذ أى مهمة توكل إليهم لحماية أمن القومى.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 


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