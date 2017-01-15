أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم السابع: البرادعى يشتم الجميع

Google+ Print
اليوم السابع: البرادعى يشتم الجميع اليوم السابع: البرادعى يشتم الجميع

>

تحت عنوان "البرادعى يشتم الجميع" تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا الاثنين، كواليس تسريب التسجيل الصوتى لمحمد البرادعى الذى واصل فيه بذاءاته ضد الجميع، بعدما وصف جورج إسحاق بـ "الحيوان" واليسار المصرى بـ الزبالة وعصام شرف وفتحى سرور ويحيى الجمل بـ الحمير.

 

واقرأ فى اليوم السابع غدا أيضا..

 

-

طباخ السم يذوقه.. النشطاء أشعلوا حرب التسريبات أولا.. 6 إبريل والإخوان والسلفيون اقتحموا أمن الدولة لإخفاء ملفاتهم وتصفية الحسابات مع خصومهم.. التحقيقات رصدت سرقة النشطاء للملفات واتصالاتهم بالخارج لعرضها للبيع وابتزاز أصحابها.. الجزيرة القطرية مهدت للاقتحام واستولت على عدد ضخم من المستندات

 

- وزير المالية: إلغاء الدعم بعد 5 سنوات.. عمرو الجارحى: تحقيق برنامج الإصلاح يتطلب خفض العجز الكلى ووضع نظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.. زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5 % وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية

 

-

حرب كلامية فى مؤتمر باريس للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ممثلو 70 دولة ومنظمة دولية يبحثون عن التسوية المفقودة للصراع العربى الإسرائيلى

 

- الصحة: مخزون ألبان الأطفال المدعمة يكفى ل 10 أشهر.. عماد: زيادة حصص الألبان المدعمة لـ 41 عبوة للأطفال من يوم إلى 6 أشهر

 

-

تواجه مافيا السكر بـ "المحلى والمستورد".. إنتاج 40 ألف طن سكر محلى واستهداف 1.1 مليون.. والتعاقد على شراء 55 ألف من البرازيل

 

- كوبر ينتهى من وضع اللمسات الأخيرة لاصطياد مالى ويرفض وعد الجماهير بكأس أفريقيا

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء