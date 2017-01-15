اليوم السابع: البرادعى يشتم الجميع

تحت عنوان "البرادعى يشتم الجميع" تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا الاثنين، كواليس تسريب التسجيل الصوتى لمحمد البرادعى الذى واصل فيه بذاءاته ضد الجميع، بعدما وصف جورج إسحاق بـ "الحيوان" واليسار المصرى بـ الزبالة وعصام شرف وفتحى سرور ويحيى الجمل بـ الحمير.

واقرأ فى اليوم السابع غدا أيضا..

-

طباخ السم يذوقه.. النشطاء أشعلوا حرب التسريبات أولا.. 6 إبريل والإخوان والسلفيون اقتحموا أمن الدولة لإخفاء ملفاتهم وتصفية الحسابات مع خصومهم.. التحقيقات رصدت سرقة النشطاء للملفات واتصالاتهم بالخارج لعرضها للبيع وابتزاز أصحابها.. الجزيرة القطرية مهدت للاقتحام واستولت على عدد ضخم من المستندات

- وزير المالية: إلغاء الدعم بعد 5 سنوات.. عمرو الجارحى: تحقيق برنامج الإصلاح يتطلب خفض العجز الكلى ووضع نظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.. زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5 % وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية

-

حرب كلامية فى مؤتمر باريس للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ممثلو 70 دولة ومنظمة دولية يبحثون عن التسوية المفقودة للصراع العربى الإسرائيلى

- الصحة: مخزون ألبان الأطفال المدعمة يكفى ل 10 أشهر.. عماد: زيادة حصص الألبان المدعمة لـ 41 عبوة للأطفال من يوم إلى 6 أشهر

-

التموين تواجه مافيا السكر بـ "المحلى والمستورد".. إنتاج 40 ألف طن سكر محلى واستهداف 1.1 مليون.. والتعاقد على شراء 55 ألف من البرازيل

- كوبر ينتهى من وضع اللمسات الأخيرة لاصطياد مالى ويرفض وعد الجماهير بكأس أفريقيا