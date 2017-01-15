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أبو ريدة: حياتو "زعلان" بسبب أزمة البث ولكن هذا لن يؤثر على المنتخب

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أبو ريدة: حياتو "زعلان" بسبب أزمة البث ولكن هذا لن يؤثر على المنتخب أبو ريدة: حياتو "زعلان" بسبب أزمة البث ولكن هذا لن يؤثر على المنتخب

>رسالة الجابون – حاتم رضا

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي " كاف " أن مسئولي الكاف يشعرون بضيق من بسبب أزمة بث مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون.

وقال أبو ريدة في تصريحات إعلامية أثناء تواجده مع بعثة في مدينة بورت جينتل على هامش مران المنتخب، إن مسئولي الكاف وعيسي حياتو رئيس الكاف " زعلانين" من مصر ولكن هذا الأمر لن يؤثر على مشاركة المنتخب في البطولة، ولن يكون هناك تربص بمصر سواء من الحكام أو اللجنة المنظمة.

وأضاف أبو ريدة أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأفريقي على أفضل ما يرام ولكن الأزمة الأخيرة الخاصة ببث مباريات البطولة تسببت في غضبهم، خاصة أن حياتو تم إحالته للتحقيق من جانب جهاز حماية المنافسة ، وهو أمر جديد على مسئولي الكاف، مشددا على أن انتخابات المكتب التنفيذي للكاف المقرر لها مارس المقبل، لن تكون سهلة وستكون ساخنة، نظرا للمنافسة الشديدة بين المرشحين.

وعن أزمة قيد الزمالك للاعبين الجدد، قال أبو ريدة إنه كان خارج مصر في الفترة الأخيرة، ولكنه وعد بحلها ويسعى لحفاظ حقوق الاتحاد واللاعبين والأندية وليس الزمالك أو أي لاعب بعينه.


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مصر 365

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