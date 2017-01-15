وكيل صحة بني سويف يعقد اجتماعا “طارئا” مع إدارة الصيادلة لمتابعة أرصدة الأدوية‎

مراسل «ONA»

عقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم، اجتماعا طارئا مع إدارة الصيدلة في المديرية، بحضور الدكتور حسن الجبالي، وكيل المديرية، والدكتورة دعاء رمضان، مدير إدارة الصيدلة وجميع الصيادلة في المديرية، لبحث آلية توفير الدواء بكل صيدليات المستشفيات، تحسبًا لحدوث إضراب جزئي من الصيدليات الخاصة.

كما ناقش الاجتماع الوقوف على توافر أرصدة أدوية كافية بمخازن الأدوية، وتأكد تعليمات محافظ بني سويف بضرورة التفتيش على كل الصيدليات الخاصة ومخازن الأدوية غير المرخصة و الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العياطي، وكيل نقابة الصيادلة في بني سويف، انتظام العمل بجميع الصيدليات الخاصة ببني سويف، وعدم وجود أي إضراب الصيادلة طبقا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بتعليق الإضراب.

وأشار الدكتور ياسر شلبي، أمين نقابة الصيادلة في المحافظة، إلى أن الصيادلة هم أقرب الفئات إلى المواطن واندمجا معه، حيث كان القرار المتعلق بالإضراب الجزئي كان يهدف لفرض تسعيرة الدواء الجديدة التي أقرها وزير الصحة.