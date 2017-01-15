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السيسي : الدولة تعيد صياغة الاقتصاد المصرى

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السيسي : الدولة تعيد صياغة الاقتصاد المصرى السيسي : الدولة تعيد صياغة الاقتصاد المصرى

الرئيس عبد الفتاح

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية اليوم، الأحد، أن الدولة تعيد صياغة الاقتصاد المصرى وتجدد دماءه لبناء الدولة التى نريدها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجزء الأول من الحوار الصحفى الذى أجراه مع الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصفحى محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفى فهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية ، إن “المواطن البسيط مستعد للتحمل ما دمت لا أبيع له الوهم وأسير على الطريق الصحيح”.

وأضاف السيسى إنه يسعى لوضع آليات منضبطة لمواجهة شراسة السوق، مؤكدا أنه سيواجه المغالاة بحسم القانون، مشيرا إلى أن إنتاج الصوب الزراعية والمزارع الحيوانية التى يتم إنشاءها حاليا ليست للتصدير وإنما لتوفير الطعام للشعب المصرى.

وقال السيسى إن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة ، وأضاف أن تسليم مصانع مدينتى الأثاث والجلود لصغار الصناع سيتم خلال 9 شهور لافتا إلى أن الدولة جاهزة لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد الإجراءات الإدارية فى مشروع البيوت والـ1.5 مليون فدان.

وأوضح السيسى أنه تم اكتمال إنشاء 3 مطارات دولية منها سنفكس وغرب القاهرة والقطامية موكدا أن محور 30 يونيو من بورسعيد إلى الحدود السودانية نهاية العام وإطلاق مدن الصعيد خلال شهرين.

وأكد السيسى أن الدولة تسابق الزمن لإيجاد حل جذرى لكل المشاكل التى تواجه موكدا أنه سيضع حجر أساس للعاصمة الإدارية خلال أسابيع، موضحا أن المبانى ارتفعت هناك 10 طوابق.

 

وتابع الرئيس السيسى إن القروض التى تحصل عليها مصر تكون فى أضيق الحدود ولا خطر علينا فى السداد ووجَّه السيسى حديثه للمستثمرين قائلا:”الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم أحد” .

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