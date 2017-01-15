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ستانلى يبتعد عن ودية الزمالك أمام جولدى بسبب التأهيل

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ستانلى يبتعد عن ودية الزمالك أمام جولدى بسبب التأهيل ستانلى يبتعد عن ودية الزمالك أمام جولدى بسبب التأهيل

>كتب عمرو جاب الله

تأكد غياب النيجيرى ستانلي مهاجم الزمالك، عن خوض مباراة الفريق الأبيض الودية أمام جولدى، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة الأهلي، في السوبر المحلي المقرر له 10 فبراير المقبل بالإمارات.

يستمر ستانلي في أداء تدريباته التأهيلية تحت إشراف البرازيلي رودريجو مدرب أحمال الفريق الأبيض، حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد عودته من نيجيريا يوم الخميس الماضي، لتجهيزه بشكل جيد بعد خضوعه لبرنامج علاجى فى بلاده عقب إصابته بكدمة في الأنكل أبعدته عن مباراة الأهلي الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك ستانلي في التدريبات الجماعية للزمالك خلال المعسكر المقرر انطلاقه، السبت المقبل، في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر، على أن يشارك في المباريات الودية التي سيخوضها الزمالك في المعسكر.


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