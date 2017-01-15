أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 15 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد النادى الإسماعيلى اليوم الأحد 15 / 1 / 2017، عددًا من الأحداث المهمة فى مقدمتها، الفوز على أبو صوير بهدف نظيف وديا والحصول علي راحة 24 ساعة والتفاوض مع شركة نايك للملابس وإعلان اسم المهاجم الافريقى الجديد بعد عودة رئيس النادي من ألمانيا.

فاز فريق الإسماعيلى على أبو صوير أحد فرق الدرجة الثالثة بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما ظهر اليوم الأحد، ضمن برنامج إعداد الدراويش لاستئناف الدور الثانى بمسابقة الدورى العام، ولمواجهة سموحة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر لها 6 فبراير المقبل.

أنقذ الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، أحمد عبد ربه لاعب فريق أبو صوير الشقيق الأصغر لحسنى عبد ربه قائد الدراويش، من الموت خلال المواجهة الودية التى جمعت الإسماعيلى مع أبو صوير ظهر اليوم على ملعب فندق ميركيور، بعدما قام اللاعب ببلع لسانه خلال المباراة الودية.

أرجأ مسئولو نادى الإسماعيلى الإعلان عن صفقة المهاجم الأفريقى المنتظر أن ينضم إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى لحين عودة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى خلال الساعات المقبلة من رحلة السفر إلى ألمانيا، بعدما نجحت إدارة الإسماعيلى فى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة وحسم الأمر بنسبة 95% وينتظرون عودة الناظر من ألمانيا لتقديم الصفقة لجمهور الإسماعيلية.

يتواصل مسئولو الإسماعيلى مع شركات ملابس جديدة من أجل رعاية قميص الدراويش فى الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع شركة "لوتو" الإيطالية، بسبب عدم التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين وتراخيها عن تسليم الأطقم الرياضية الخاصة بالفريق الأول والفرق الرياضية بالنادى خلال 3 أسابيع من وقت توقيع العقد بين الطرفين، وهو ما أغضب الإدارة الصفراء التى كلفت إدارة الشئون القانونية بمتابعة إجراءات فسخ التعاقد من طرف واحد.

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تنظيم مؤتمر صحفى خلال أيام للإعلان عن الصفقات الجديدة التى أبرمها مسئولو الدراويش واللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق الأصفر خلال الفترة الماضية، من أجل إطلاع جماهير الإسماعيلى على تفاصيل الصفقات الجديدة والتأكيد على أن الإدارة تحاول التعاقد مع لاعبين سوبر لتدعيم صفوف الدراويش.