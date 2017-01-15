السوبر المحلى وراء غياب"الشناوى" 48 ساعة عن تدريبات الأهلى

كتب رمضان حسن

يُسابق محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي،الزمن لإنهاء أوراق التجنيد الخاصة به قبل السفر مع الفريق الأحمر للإمارات نهاية يناير الجاري من أجل إقامة معسكر لمباراة السوبر المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل امام الزمالك.

وطلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري من الحارس الشاب مُتابعة إجراءات التجنيد دون التعجّل في العودة والمشاركة في تدريبات الفريق الحالية بالتتش.

ولم يشارك الشناوي مع الاهلي في أي مباراة رسمية منذ انضمامه بإستثناء مباراة الألمونيوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي خسرها الأخير بسداسية دون رد.