الأهلى يلجأ للوديات قبل سوبر السلة

ياسمين يحيى

اتفق الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى بقيادة طارق خيرى، مع نظرائه بمصر للتأمين ، على خوض مباراة ودية فى إطار الاستعداد لانطلاق مسابقة دورى السوبر والتى تقام فى الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجارى ، على أن يقام اللقاء الوديى بصالة الأهلى بالجزيرة .

كما أنه من المقرر أن يلتقى الأهلى مع السكة الحديد الجمعة المقبلة ، فى مباريات دور الـ 16 من مسابقة الكأس ، بينما يلتقى مع الجزيرة السبت فى نهائى منطقة القاهرة .

يذكر أن النادى الأهلى حقق لقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية بعد فوزه على ليبولو الأنجولى فى نهائى البطولة والتى أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة ، بالإضافة إلى الفوز بلقب دورى المرتبط ، بعد مباراة فاصلة أمام سبورتنج .