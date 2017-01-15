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الأهلى يلجأ للوديات قبل سوبر السلة

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الأهلى يلجأ للوديات قبل سوبر السلة الأهلى يلجأ للوديات قبل سوبر السلة

>ياسمين يحيى

اتفق  الجهاز الفنى لفريق سلة الأهلى بقيادة طارق خيرى،  مع نظرائه بمصر للتأمين ، على خوض مباراة  ودية  فى إطار الاستعداد لانطلاق مسابقة دورى السوبر والتى تقام فى الفترة من 24  وحتى 31 يناير الجارى ، على أن يقام اللقاء الوديى بصالة الأهلى بالجزيرة .

كما أنه من المقرر أن يلتقى الأهلى مع السكة الحديد الجمعة المقبلة ، فى مباريات دور الـ 16 من مسابقة الكأس ، بينما يلتقى مع الجزيرة السبت فى نهائى منطقة القاهرة  .

يذكر أن النادى الأهلى حقق لقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية  بعد فوزه على ليبولو الأنجولى فى نهائى البطولة والتى أقيمت بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة ، بالإضافة إلى الفوز بلقب دورى المرتبط ، بعد مباراة فاصلة أمام سبورتنج  . 


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