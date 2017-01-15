بتروجت يعين أحمد شعبان مدرب عام مؤقت

كتب رامى ناجى

قرر مسئولو نادي بتروجت، تصعيد أحمد شعبان مدرب قطاع الناشئين، لمنصب المدرب العام بشكل مؤقت، لقيادة تدريبات الفريق الجماعية لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً لطلعت يوسف.

يذكر أن أحمد شعبان كان لاعباً ضمن صفوف فريق بتروجت قبل اعتزاله اللعب مؤخراً.

وينتظر مسئولو فريق بتروجت، حسم موقف طارق مصطفي مع إدارة نادي العروبة الإماراتي من الاستمرار أو الرحيل من أجل تولي القيادة الفنية للنادي البترولي.

وترشح عدد من الأسماء لقيادة الفريق البترولى فى الفترة الأخيرة في الدور الثاني ببطولة الدوري ، أبرزها عبد العزيز عبد الشافي، وسمير كمونة، وأحمد سامي، وضياء السيد، وعماد النحاس، وعبد الحميد بسيونى.

كان طلعت يوسف المدير الفنى السابق لبتروجت قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق البترولى بعد تلقيه عرضًا من فريق أهلى طرابلس الليبى، وأعلن مجلس إدارة بتروجت عن اقتراب التعاقد مع علاء نبيل، إلا أن الأخير اعتذر فى اللحظات الأخيرة.