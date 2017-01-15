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جنايات دمياط تقضى ببراءة 47 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

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جنايات دمياط تقضى ببراءة 47 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية جنايات دمياط تقضى ببراءة 47 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

>دمياط - معتز الشربينى

برأت اليوم الأحد محكمة جنايات دمياط الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر حسن حسان، وأحمد حمدى رشاد، وبحضور محمد عرفة وكيل النيابة، 47 من عناصر الإخوان الإرهابية، من تهم الانضمام لجماعة محظورة والتجمهر واستعمال القوة.

 

وترجع أحداث القضية إلى شهر فبراير 2015 عندما اتهم 47 من عناصر الإخوان بتهم التجمهر واستعمال القوة، وحيازة شماريخ ومفرقعات، فى الجناية التى تحمل رقم 673 جنايات مركز دمياط، وأحال المحامى العام لنيابات دمياط، المتهمين 47 إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها حضوريا على 8 من المتهمين، هم الأول والثالث والخامس والتاسع والحادى عشر، والثالث عشر والخامس والعشرين والسابع والعشرين، وغيابيا لباقى المتهمين .

 


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