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أستاذ نساء يوصى بضبط السكر والوزن قبل الحمل لتجنب إصابة الطفل بإعاقات

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أستاذ نساء يوصى بضبط السكر والوزن قبل الحمل لتجنب إصابة الطفل بإعاقات أستاذ نساء يوصى بضبط السكر والوزن قبل الحمل لتجنب إصابة الطفل بإعاقات

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور عمرو عباسى أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أهمية ضبط النساء لنسبة السكر، وضبط الوزن قبل الحمل حتى لا يصاب الطفل بإعاقات.

 

 

وجاء ذلك خلال حملة "اسمعنى" التى أطلقتها اليوم مؤسسة "وصلة خير" بالتعاون مع إحدى مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بفقدان السمع عند الأطفال ومحاربة هذا المرض، والتى تديرها الإعلامية أمينة شلباية، بحضور الدكتورة "منى العقاد" استشارى أمراض السمع والاتزان، والدكتور "عمرو عباسى" أستاذ النساء والتوليد ، والدكتورة "نهى نادر" أستاذ طب الأطفال، والدكتورة "سارة الشقنقيرى" أستاذ الصحة النفسية.

 

 

وأضاف أنه لابد من تناول حمض الفوليك أثناء فترة الحمل لتجنب إصابة الأطفال بالعيوب الخلقية، مثل فقدان السمع.  

 


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