تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مصلحة سك العملة لجلسة 20 مارس

كتب أحمد إسماعيل - أمنية الموجى

قررت الدائرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفى، تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة "سك العملة" لجلسة 20 مارس لحضور الضابط محرر محضر الضبط.

وضمت قائمة المتهمين "عبد.م"، و"وائل.م"، محبوسين، و"رمضان.ب" و"أسامة م"، و"فرحات م"، و"وليد ث"، و"رامى ف"، مخلى سبيلهم، و"عادل.ف" هارب".

يذكر أن المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلوجراما، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة فى مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.