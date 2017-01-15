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وزير الخارجية يلتقى نظيره الليبى لبحث التسوية بين الأطراف فى طرابلس

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وزير الخارجية يلتقى نظيره الليبى لبحث التسوية بين الأطراف فى طرابلس وزير الخارجية يلتقى نظيره الليبى لبحث التسوية بين الأطراف فى طرابلس

وزير الخارجية المصرى سامح شكرى

التقى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى نظيره الليبى فى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد فى تدوينة له عبر حساب الوزارة الرسمى على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلا: “وزير الخارجية يلتقى فى باريس وزير خارجية ليبيا، فى متابعة حثيثة لمسار التعاون الثنائى ودور فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية”.

وشارك وزير الخارجية، سامح شكرى، فى المؤتمر الدولى للسلام فى منطقة الشرق الأوسط، الذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الاحد.

 وانعقد مؤتمر السلام، اليوم الأحد، فى باريس، بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، سيمثل فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولى بحل الدولتين “إسرائيل وفلسطين”، تعيشان جنبًا إلى جنب فى سلام وأمان، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم.

 والتقى شكرى، على هامش المؤتمر عددا من وزراء الخارجية من بينهم وزير خارجية الكويت ووزير خارجية ليبيا، والتقط عددا من الصور التذكارية مع وزراء الخارجية برفقة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند.

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