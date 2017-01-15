شريف إكرامى خارج حسابات المنتخب فى مباراة مالى

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن إصابة الحارس شريف إكرامى، مجرد شد فى العضلة الخلفية، ولا تستدعى القلق، موضحًا أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفراعنة خلال يومين على أقصى تقدير، قائلاً: “لو كانت الإصابة كبيرة لكنا قمنا باستبدال الحارس فورًا قبل المشاركة فى البطولة”.

أضاف ناجى خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” أن الجهاز الفنى للمنتخب استبعد شريف إكرامى من حساباته بشكل رسمى، خلال مباراة مالى المحدد لها الثلاثاء المقبل فى افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا.