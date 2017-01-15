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حظك اليوم برج القوس ليوم الإثنين 16 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الإثنين 16 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الإثنين 16 يناير 2017

برج القوس :

مهنياً: تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس

عاطفياً: أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت65% وهذا ما يسبب إحراجاً للشريك معظم الأحيان

صحياً: قد تكون مهملاً ولا توفر لنفسك الراحة الكافية، لا تتهاون في ذلك

ابراج مكتوب :

برج القوس :

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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