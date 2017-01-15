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إحالة 17 أمين شرطة للمحاكمة العاجلة بتهمة التجمهر

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إحالة 17 أمين شرطة للمحاكمة العاجلة بتهمة التجمهر إحالة 17 أمين شرطة للمحاكمة العاجلة بتهمة التجمهر

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة جنوب القاهرة برئاسة أحمد عبد العزيز، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، إحالة 17 من أمناء شرطة السياحة - محبوسين – إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضا على نظام العمل.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة التى أجراها أحمد شادوفة وأحمد معاذ، قيام المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى بالتحريض على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.

 وتجمهر ما يقرب من 100 فرد ورددوا عبارات رافضة للنظام، وأعلنوا امتناعهم عن العمل، فتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم رفضوا، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 هاربين.


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مصر 365

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