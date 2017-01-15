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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 16 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 16 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 16 يناير 2017

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مهنياً: خفّف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم

عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

صحياً: الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون وممارسة الرياضة بشكل منتظم

ابراج مكتوب :

برج العقرب :

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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