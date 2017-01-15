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سعد الحريرى يرحب ببيان مؤتمر باريس.. ويؤكد: لا حل إلا بإقامة الدولتين

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سعد الحريرى يرحب ببيان مؤتمر باريس.. ويؤكد: لا حل إلا بإقامة الدولتين سعد الحريرى يرحب ببيان مؤتمر باريس.. ويؤكد: لا حل إلا بإقامة الدولتين

>كتب: محمد أبو النور

رحب رئيس وزراء لبنان، سعد الحريرى، بالبيان الختامى لمؤتمر الشرق الأوسط فى باريس، مضيفا أن البيان "أعاد التأكيد على حل الدولتين فى النزاع العربى ـ الإسرائيلى".

 

وتقدم الحريرى من خلال مجموعة تغريدات له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "شكرًا لفرنسا على تنظيمها مؤتمر الشرق الأوسط اليوم وشكرا للرئيس فرانسوا هولاند على موقفه العادل والشجاع".

 

ورأى الحريرى أنه "لا حل إلا على قاعدة مبادرة السلام العربية التى أقرت فى بيروت وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، فى إشارة إلى مخرجات القمة العربية التى عقدت فى لبنان عام 2002 والتى بادرت من خلالها المملكة العربية بمشروع تسوية الصراع العربى ـ الإسرائيلى على أساس إقامة الدولتين عند حدود الخامس من يونيو بالعام 1967.

 

وأكد الحريرى أن لبنان "سيبقى متمسكا بالإجماع العربى وبحقوق إخوانه الفلسطينيين الكاملة وعلى رأسها حق العودة"، مضيا قوله: "سنبقى مجمعين على رفض التوطين عملا بدستورنا".

 

واختتم الحريرى تدويناته بقوله: "إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدف إلى فرض أمر واقع ينسف أى عملية سلام وأرحب بتبنى بيان باريس الختامى لقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذى يدينه".

 


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