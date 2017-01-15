حظك اليوم برج الميزان ليوم الإثنين 16 يناير 2017

سمر العشري

برج الميزان :

مهنياً: عد إلى صوابك في ما يتعلق ببعض الأمور المهنية، لا تفقد اتزانك ولا تحاول أن تفرض هيمنتك على الآخرين، كن عاقلاً، وادرس الأمور بهدوء

عاطفياً: لا تزال النجم المحبوب الذي يرغب الجميع في أن يكونوا معه في الحفلات الحلوة

صحياً: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحد على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء

ابراج مكتوب :

برج الميزان :

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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