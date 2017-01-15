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غدًا.. طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية «تيران و صنافير» أمام «الإدارية العليا»

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غدًا.. طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية «تيران و صنافير» أمام «الإدارية العليا» غدًا.. طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية «تيران و صنافير» أمام «الإدارية العليا»

أرشيفية

مراسل «ONA»

تصدر المحكمة الإدارية العليا، غدا الاثنين، حكمها فى طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

أصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمة الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكال لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية .

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعوى قضائية تطالب ببطلانها.

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