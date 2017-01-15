الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس غائم جزئي إلى صحو، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية .

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 28 كم/ساعة بوجه عام .

حالة البحر.. خفيف - متوسط وارتفاع الموج 1 - 2 قدم قرب الساحل و2 - 4 أقدام بالعمق وأعلى مد 15:02 وأدنى جزر 08:52

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 16 85 50.

> دبي 26 17 80 45 .

> الشارقة 25 16 85 50.

> عجمان 26 18 85 45.

> أم القيوين 26 19 85 40 .

> رأس الخيمة 27 17 80 40 .

> الفجيرة 26 18 70 35.

> العين 25 15 75 35 .

> ليوا 24 12 90 40 .

> الرويس 25 17 90 40 .

> السلع 25 16 85 45.

> دلما 24 18 75 50 .

> طنب الصغرى 22 17 85 55 .

> طنب الكبرى 22 17 85 55 .

> أبوموسى 22 17 85 55.