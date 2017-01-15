المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة يتسلم إدارة شبكة العاصمة

كتبت- إنجي لطفي

قال بيان صادر عن شركة شيرى ميديا إن الشركة استلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة اليوم، الأحد، الخامس عشر من يناير لعام 2017.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامى نائب رئيس مجلس إدارة شيرى ميديا العميد محمد سمير المتحدث الرسمى السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعى الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية ، ويساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.

وأضاف: أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر ، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.