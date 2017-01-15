رئيس هيئة ميناء دمياط يشكل لجنة طوارئ لمواجهة الأمطار

دمياط - عبده عبد البارى

شكل اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، لجنة من قبل مجموعة الطوارئ، للعمل على مدار الساعة وأيام العطلات لمواجهة الآثار الناتجة عن الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وقال بيان للهيئة قبل قليل، إنه تم رفع حالة التأهب القصوى وانتظام عمل فريق الطوارئ فى إزالة مياه الأمطار من الساحات والأرصفة والطريق الشريانى، والتأكد من عمل خطوط مياه صرف الأمطار بكفاءة باستخدام أحدث المعدات التى وفرتها هيئة الميناء خصيصاً لمثل هذه الظروف، حيث تم استخدام السيارة المدمجة "شفاط + نافورى" والتى كانت الهيئة قد قامت بشرائها مؤخراً وكذلك عدد من سيارات الكنس والشفط الآلى والقلابات.

وطالب اللواء صالح بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بالشكل الذى لا يؤدى إلى تعطيل العمل ومعدلات الأداء بالميناء.