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بالفيديو.. محافظ سوهاج: نحتاج 20 مليون جنيه لمواجهة السيول

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بالفيديو.. محافظ سوهاج: نحتاج 20 مليون جنيه لمواجهة السيول بالفيديو.. محافظ سوهاج: نحتاج 20 مليون جنيه لمواجهة السيول

الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أن المحافظة تحتاج 20 مليون جنيه كحد أقصي لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء الحالي، مضيفًا إلى أن ظاهرة السيول أصبحت تشكل خطرًا حقيقًا على محافظات الصعيد ومنهم محافظة سوهاج.

وأكد عبد المنعم خلال مداخلة تليفونية له ببرنامج “نبض الوطن” على قناة الحدث اليوم، أن المحافظة تؤسس لمدينة عالمية للأثات على غرار الموجودة في دمياط، على مساحة 70 فدان في ظل وجود 5 آلاف عامل في الأثاث بالمحافظة، وسيتم عمل مدينة لوجستية في غرب طهطا ومدينة سكنية بالكامل.

وأضاف عبد المنعم، إلى أنه سيتم إنشاء مدرسة فنية لتخريج فنيين للعمل في صناعة الأثاث وفق متطلبات سوق العمل الخارجي، و منافسة المنتجات العالمية، مؤكدًا إلى أننا نعمل وفق خدد مدروسة تصب في صالح المواطن في المحافظة.

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