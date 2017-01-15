«لقاء الخميسى» تعلن عن أعمالها الدرامية الجديدة مع هند رضا فى “لسه فاكر”

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة لقاء الخميسى، اليوم. الأحد، ضيفة على المذيعة هند رضا، فى برنامجها “لسه فاكر”، على إذاعة “نجوم إف.إم”، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء، لتعلن خلال الحلقة عن أعمالها الدرامية الجديدة والتي تحضر من أجل المشاركة فى السباق الرمضانى المقبل.

كما تتحدث لقاء الخميسى، عن زوجها نجم كرة القدم ولاعب فريق إنبي محمد عبد المنصف، ودعمه الدائم لها فى مشوارها الفنى، وهل من الممكن أن يتدخل في اختياراتها الفنية أم يترك لها حريتها في اختيار ما تريد، إضافة إلى حديثها عن رؤيتها للأوضاع الحالية فى المجتمع المصرى ورؤيتها للأحداث اليومية.

يذاع برنامج “لسه فاكر”، الأحد من كل أسبوع فى الساعة 10 مساء، وتقدمه هند رضا، على إذاعة “نجوم إف.إم”.