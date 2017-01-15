مباحثات سعودية أمريكية على هامش مؤتمر السلام بباريس

كتب: محمد أبو النور

عقد وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكة، جلسة مباحثات على هامش مؤتمر السلام المنعقد حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية السعودية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة تجمع الوزيرين الجبير وكيرى معلقا بقوله: "الوزير عادل الجبير يلتقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى على هامش المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق الأوسط المنعقد فى باريس".

وتوصف العلاقات السعودية ـ الأمريكة بأنها واحدة من أكثر نماذج العلاقات الدولية استقرارا منذ تأسيس المملكة السعودية عام 1934.

ويحتل الجبير مكانة ذات أهمية فى السياسة الإستراتيجية الأمريكية، خاصة أنه شغل منصب سفير بلاده لدى واشنطن ويعد واحدا من السياسيين السعوديين وثيقى الصلة بالشؤون الأمريكية.

وتم انعقاد مؤتمر السلام، اليوم الأحد، فى باريس، بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، سيمثل فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولى بحل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، تعيشان جنبًا إلى جنب فى سلام وأمان، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم.