الرئاسة: السيسى أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع رئيس بيلاروسيا، أكد خلالها اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين، معربا عن خالص التقدير لمواقف بيلاروسيا الداعمة لمصر وإرادة شعبها.

وأكد الرئيس حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع بيلاروسيا على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية البناء على قوة الدفع الناتجة عن زيارة الرئيس لوكاشينكو، للوصول بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وخاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لتلبية طموحات الشعبين في تحقيق الرخاء والتقدم.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الرئيس لوكاشينكو أعرب من جانبه عن تقدير بلاده الكبير لمصر وقيادتها، مشيداً بما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين على صعيد ترسيخ الاستقرار ودفع عملية التنمية، مؤكداً ثقته في قدرة الشعب المصري على التغلب على كافة التحديات التي تواجهه من خلال التمسك بوحدته والاصطفاف خلف قيادته.

ووجه "لوكاشينكو" الدعوة للرئيس السيسى لزيارة بيلاروسيا، وأشاد بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً عزم بلاده دفع التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة على كافة المسارات، وبما يتضمن تحقيق الاستفادة المتبادلة للطرفين.

و أكد الرئيس لوكاشينكو دعم بلاده لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (اتحاد جمركي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرجيزيا)، وذلك بهدف تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين، والاستفادة من موقع مصر المتميز فى الوصول إلى الأسواق العربية والافريقية.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، بما في ذلك التعاون في مجالات تشمل التصنيع الزراعي والمزارع السمكية وتدوير المخلفات ومعالجة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب، حيث اتفق الجانبان على أهمية عقد دورة جديدة للجنة المشتركة فى العاصمة البيلاروسية مينسك، بهدف وضع خطوات تنفيذية ذات أهداف محددة لدفع علاقات البلدين قدماً، فضلاً عن تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين خلال الفترة المقبلة، وتشجيع رجال الأعمال من الطرفين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وبيلاروسيا.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطر الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، فضلاً عن ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ يضمن وحدة أراضى دول المنطقة واستعادة استقرارها.

وقام الرئيسان عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على إعلان مشترك، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين فيما يلي بيانها:

"مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري الفني وصناعات الدفاع.مذكرة تفاهم في المجال الثقافي.اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية- اتفاقية تسليم المجرمين - اتفاقية تعاون في مجال التدريب الرياضي والرياضة- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي- مذكرة تفاهم في مجال حماية وترشيد استخدام الموارد المائية- مذكرة التفاهم والتعاون في مجال حماية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتغيرات المناخية- برنامج عمل مشترك لتنفيذ بنود مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين محافظة جنوب سيناء وإقليم مينسك".