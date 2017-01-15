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حجز جلسة طعن النيابة في قضية هدايا الأهرام للحكم في 23 مارس

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حجز جلسة طعن النيابة في قضية هدايا الأهرام للحكم في 23 مارس حجز جلسة طعن النيابة في قضية هدايا الأهرام للحكم في 23 مارس

أرشيفية

مراسل «ONA»

حجزت الدائرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، نظر جلسة الطعن المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية في قضية هدايا الاهرام لـ 23 مارس للحكم بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة، ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام”، وهو قرار “بالأوجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقي هدايا من المؤسسة”، إلى جلسة 15 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع بتصوير أوراق القضية للاطلاع عليها ومعرفة الدفاع عن المتهمين.

وقررت المحكمة بالجلسة السابقة التأجيل، لإعلان المستأنف ضدهم وكلفت النيابة العامة بإعلانهم.

والمتهمون هم كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وآخرين.

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