بالصور .. المنتخب يؤدي مرانه وسط مؤازرة مصرية

رسالة الجابون - حاتم رضا

بدأ المنتخب الوطني مرانه الثاني في مدينة بورت جينتل استعدادا لمباراة مالي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون، حيث يقع المنتخبان في المجموعة الرابعة برفقة غانا وأوغندا.

مران المنتخب اليوم هو الرئيسي قبل المباراة.

واللجنة المنظمة خوض المنتخب مرانه الرئيسي غدا علي ملعب المباراة، وذلك بسبب ضعف ارضية الملعب.

شارك في مران اليوم جميع اللاعبين، بينما خضع شريف اكرامي حارس مرمي الاهلي والمنتخب لتدريبات تأهيلية عقب تعرضه لاصابة في عضلات الفخذ امس واصبح خارج المباراة رسميا.

حضر المران كل من هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، وحازم الهواري المشرف علي المنتخب ورئيس البعثة في الجابون ، والسفير احمد ابو بكر ، وبعض الجماهير القليلة التي حضرت المران.

جماهير المنتخب في الجابون 1