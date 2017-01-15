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بالمستندات محكمة عابدين تمتنع عن استلام إنذار لرئيس الجمهورية بشأن تيران وصنافير

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أرشيفية

أرشيفية

مراسل «ONA»

توجه اليوم الأحد، المحامي محمد فاضل عاشور، محامي حركة “كفاية”، إلى قلم المحضرين عابدين، بمحكمة عابدين، لتسليم إنذار “رسمي” على يد محضر لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، بصفته الوظيفية، إلزامه باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين 43709 لسنة 70 قضائية و 43866 لسنة 70 قضائية، والقاضي ببطلان إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى .

وإلزام رئيس الجمهورية خلال ثمانية أيام بتنفيذ الحكم، ونفاذ مفعوله في حقه قانونا، والتنبيه عليه بما جاء الحكم ومنطوقه وحيثياته، وإنذاره بمواجهته في حالة الإمتناع عن التنفيذ بالإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تعطيل وامتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

إلا أن رئيس قلم محضري عابدين محمد عون، رفض استلام الإنذار بحجة صدور تعليمات له بعدم قبول أية أوراق تتضمن إسم رئيس الجمهورية او صفته، على الرغم من سبق قبوله إعلان رئيس الجمهورية بمقر عمله بقصر عابدين واستلامها من الموظف المختص.

وأضاف “فاضل” أنه توجه لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة بقسم شرطة عابدين، إلا أن مأمور قسم عابدين العميد محمد شاهين رفض تحرير المحضر بحجة وجود تعليمات له بعدم تحرير المحضر.

واختتم “فاضل” أنه سوف يرسل تليغراف ملخص الواقعة للنائب العام و سيتقدم بشكوى رسمية لرئيس نيابة عابدين للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها لما تمثله من إهدار لحق التقاضي والدولة الدستور والقانون.

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