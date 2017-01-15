حقوقي تونسي يحذر من بوادر ثورة جديدة

قال رئيس مركز “المواطنة والديمقراطية” التونسي، كمال الغربي، إن عودة الاشتباكات والاضطرابات في مدينة “بن قردان” جاء بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية في المدينة الواقعة على الحدود الليبية، مشيرا إلى أن إغلاق معبر رأس جدير بين البلدين جاء لتفاقم الأزمات الاقتصادية الموجودة.

وأضاف الغربي خلال لقاء له على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن تلك المنطقة ينقصها التنمية الحقيقية، وأن هناك العديد من الوعود منذ الثورة التونسية التي صدرت من أجل تحسين البنية التحتية وإقامة مشاريع صناعية وزراعية إلا أنها لم تُنفذ، مؤكدا أن جموع المواطنين في بن قردان فقدوا الثقة في الدولة.

وأوضح الغربي أنه في حالة عدم نجاح الحكومة في حل مثل تلك الإشكاليات على مستوى المحافظات فإن الوضع قد يشتعل من جديد وربما تكون بوادر ثورة في تونس يمكن أن تندلع في أي وقت، مؤكدا أن الحل هو أن تجدد تونس الاتفاق مع ليبيا من أجل فتح الحدود بشكل دائم، لأن أهم مورد للرزق للسكان هو التجارة ما بين البلدين.