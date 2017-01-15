60 % من الراتب الأساسي للمتزوج و40% للأعزب بدل سكن لموظفي الحكومة الاتحادية

أفادت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه يتم صرف بدل السكن للموظفين المواطنين في الحكومة الإتحادية غير المتزوجين بنسبة 40% من الراتب الأساسي بحد أقصى 1500 درهم، والمتزوجين يصرف لهم بنسبة 60% من الراتب الأساسي بحد أقصى 2000 درهم.

وقالت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن آلية صرف بدل السكن للموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية تكون للموظف الأعزب والموظفة العزباء بدل سكن بنسبة 40% من الراتب الأساسي بحد أقصى 1500 درهم، والموظف المتزوج يمنح له بدل سكن 60% من الراتب الأساسي بحد أقصى 2000 درهم في حال كانت الزوجة لا تعمل .

واوضحت الأيوبي في حال كانت الزوجة موظفة فتطبق عليهما قاعدة الجمع، ويتم صرف بدل السكن لمن يتسلم راتباً أعلى فيهما بنسبة 60% من راتبه الأساسي، أما إذا كانت المرأة هي المعيلة "أرملة ، مطلقة" أو زوجها عاجز طبياً فيصرف لها بدل سكن بنسبة 60%.