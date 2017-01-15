مباحث الأقصر تضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و 3 هاربين من أحكام

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية أمن الأقصر حملة أمنية، أشرف عليها اللواء عصام الحملى، مدير الأمن، القبض على المخالفين والهاربين من أحكام قضائي.

ونجحت الحملة في ضبط 6 متهمين بينهم 3 بحوزتهم أسلحة نارية و3 هاربين من أحكام، فيما تم تنفيذ 321 حكما قضائيا، وضبط 1238 مخالفة مرورية.

وأسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء زكي مختار مدير مباحث الاقصر، في القرنة عن ضبط "أ.ف.ح" 31 سنة عامل بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش اجنية الصنع عيار 12مم، و"أ.خ.ن" 23 سنة عامل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وطلقة من العيار، و"ع.أ.خ" 39 سنة عامل بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، و"أ.ح.م" هارب ومطلوب لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات غيابي في جناية استعمال قوة، و"أ.م.ب" مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات غيابي في جناية سلاح، و"م.ع.م" هارب ومطلوب لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات غيابي في جناية استعمال قوة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا تموينية مختلفة، و33 قضية مرافق، 1238 مخالفة مرورية، و32 دراجة بخارية (بدون لوحات – بدون رخصتي تسيير وقيادة – السير عكس الاتجاه)، و9 سائق حالات كشف عن مواد مخدرة (سائقين أثناء القيادة) منهم 3 حالات ايجابية، وتم تنفيذ 321 حكم قضائي.