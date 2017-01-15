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القبض على ثلاثة من أولياء الأمور بعد اقتحام مدرسة ابتدائى فى كفر الشيخ

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القبض على ثلاثة من أولياء الأمور بعد اقتحام مدرسة ابتدائى فى كفر الشيخ القبض على ثلاثة من أولياء الأمور بعد اقتحام مدرسة ابتدائى فى كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر محمد محجوب، مدير عام إدارة الحامل التعليمية، تحويل رئيس لجنة واثنين من المراقبين الأول، و8 ملاحظين للتحقيق، لارتكابهم مخالفات أثناء انعقاد امتحان الصف السادس الابتدائى بمدارس إدارة الحامل التعليمية.

 

وقال محمد محجوب، فى تصريح صحفى اليوم، الأحد، إنه تفقد عدد من لجان مدارس إدارة الحامول التعليمية، ووجد هناك انضباط فى اللجان، ورصد عدد من المخالفات فى لجان أخرى، وقرر تحويل المسئولين للتحقيق.

 

وأضاف المحجوب، إنه تلقى اتصالا هاتفيا يفيد بوجود الأهالى داخل مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، فتوجه إليها وأخلاها من الأهالى، إلا ثلاثة فقط رفضوا الانصياع للتعليمات، فتم استدعاء الشرطة، التى ألقت القبض عليهم، مما ساعد فى عودة الهدوء إلى اللجنة مرة أخرى، مؤكداً أن يطالب جميع بعدم التوجه إلى اللجان، أنه حريص على أبنائهم مثلهم.

 


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