مراسل «ONA»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بعابدين، تأجيل محاكمة 8 مسؤولين بـ “جمعية بلادى”، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الأطفال وتأسيس جماعة على خلاف القانون لجلسة الغد لسماع باقي شهود الإثبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفي الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وعمرو عبد اللطيف سنرى، وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد.
كانت تحقيقات النيابة، أسفرت عن أن المتهمين كل من: “محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، و اميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، و كريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطى “هاربة”، بتشكيل عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليه “جمعية بلادى”، فى شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.