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ضبط 239 هاربًا من أحكام قضائية وإزالة 122 حالة إشغالات بأسوان

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ضبط 239 هاربًا من أحكام قضائية وإزالة 122 حالة إشغالات بأسوان ضبط 239 هاربًا من أحكام قضائية وإزالة 122 حالة إشغالات بأسوان

>أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية فى أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتضمنت الجهود ضبط 239 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، وتمكن الضباط من القبض على 3 هاربين من أحكام جنائية.

 

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 106 هاربين من جنح الحبس الجزئي، وضبط 22 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.

 

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 65 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و43 محكومًا عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبلغ 1700  جنيه، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط .

 

تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان، حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكل المراكز الإدارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن ضبط 122 مخالفة متنوعة شملت رفع 64 حالة إشغالات بالطريق العام و58 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية.

 

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف .


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