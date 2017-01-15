شخصية النجمات تؤثر على إطلالاتهن

دائماً ما نرى النجمات بإطلالات متنوّعة ومختلفة، فتتميز كلّ واحدة منهن بأسلوب مختلف عن الأخرى في تنسيق واختيار أزيائها، وبالطبع تلعب شخصية النجمة دوراً أساسياً في إطلالتها، فبعضهن يختار الأسلوب الكلاسيكي وبعضهن الآخر يميل إلى الأسلوب العملي البسيط.

واذا راقبت إطلالات النجمات بأكثر من مناسبة، تجديها متشابهة إلى حدّ ما في الأسلوب. فمثلاً تتميز النجمة نانسي عجرم بأسلوبها البسيط والناعم في انتقاء أزيائها، سواء فساتين سهرة أو فساتينها في الحفلات أو إطلالاتها بالأيام العادية، وتختار دائماً ألواناً هادئة ومتناسقة، بينما نرى النجمة نجوى كرم بأسلوب كلاسيكي في أغلب الأوقات، سواء في حفلاتها أو في إطلالاتها اليومية، وعادة ما تعتمد تسريحة شعر بسيطة مع أزيائها، أما النجمة مايا دياب فتسجّل دائماً أجرأ الإطلالات، فنراها في فساتين بتصاميم جريئة وبأزياء في إطلالاتها العادية لا تخلو من الجرأة في تنسيق الملابس والاكسسوارت، كإطلالتها في حفل عيد ميلادها التي اختارتها من تصميم المصمم نيكولا جبران، وتُعرف النجمة يارا بحبها للسراويل مع القمصان القطنية الخفيفة، فتعتمد هذا الأسلوب المريح والعملي في أغلب إطلالاتها، وترتدي معه أحياناً أحذية رياضية وأحياناً أخرى أحذية بكعب عال، بالإضافة إلى النجمة ميريام فارس التي تتميز بشخصيتها المرحة والطفولية، لذلك نراها تختار فساتين بتصاميم تشبه تصاميم فساتين الأميرات.

وتزيّن كلّ نجمة إطلالاتها بـأكسسوارت تختلف عن الأخرى، فبعضهن يميل إلى الأكسسوارات الكبيرة والضخمة، وبعضهن الآخر يفضل الأكسسوارت البسيطة والناعمة.

هل تعتقدين أنّ شخصية كلّ نجمة برزت في اختيارها لأزيائها؟ شاركينا رأيك.