بالصور: قبطي يقيم ليلة لتلاوة القرآن الكريم في حفل زفاف شقيقته

شيماء مصطفى

اقام احد شباب الاقباط بقرية الشرقى سمهود بمركز ابوتشت فى محافظة قنا، ليلة لتلاوة القرآن الكريم احتفالا بزواج شقيقته.

وكان من بين الحضور العديد من أبناء القرية من المسلمين والمسيحيين وسط حالة من الفرح والسرور من الجميع.

وقال الشاب “عماد حليم حنا” انه قام بإحضار الشيخ عاطف عبد المنعم لكى يقوم بتلاوة القرآن الكريم فى بداية حفل الزفاف.

مؤكدا ان لا فرق بين مسلم ومسيحى وان المئات الذين حضروا حفل الزفاف يؤكد على المحبة بينهم وان جميعنا اخوة.

وعلق احد شباب القرية يدعى “هانى حسنى” 23 عاما، انه حضر حفل زفاف شقيقة صديقه “عماد حليم حنا” وانه فوجيء بوجود مقريء لتلاوة القرآن الكريم.

مؤكدا ان تلك اللفتة انسانية من صديقه الذى حرص على دعوة مقريء للقرآن ودعوة اهالى القرية المسلمين للحضور وهذا يدل على المحبة والتسامح بين جميع اهالى القرية مسلمين ومسيحيين.

ويجب ان نذكر ان هذا ليس بشيء جديد على الشعب المصرى الذى كان دائما يؤكد على المحبة بين المسلمين والمسيحيين فى العديد من المواقف.

شبكةعيونالإخبارية

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