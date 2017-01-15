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أسوان يستعير حسام عبد العال من الحدود

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أسوان يستعير حسام عبد العال من الحدود أسوان يستعير حسام عبد العال من الحدود

>كتب رامى ناجى

حصل نادى أسوان على خدمات حسام عبد العال لاعب وسط حرس الحدود، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع بعد نهاية الموسم الجارى، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى.

 

ويسعى فريق أسوان لتدعيم خط دفاعاته فى الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، لسد العجز فى صفوفه، والذى تأثر هذا الموسم بشكل ملحوظ، وأثر بالسلب على نتائج أسوان بالدورى الممتاز.

 

يذكر أن محمد عامر المدير الفنى لأسوان يبحث عن لاعبين جدد فى الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم الفريق الاسوانى حتى يقدم مبارايت جيدة فى الدور الثانى لإنقاذ الفريق من صراع الهبوط والاستمرار فى الدورى الممتاز للعام الثانى على التوالى.

 


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