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كرة السلة يعلن جدول مباريات دور الـ16 من الكأس

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كرة السلة يعلن جدول مباريات دور الـ16 من الكأس كرة السلة يعلن جدول مباريات دور الـ16 من الكأس

>ياسمين يحيى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى، جدول مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس رجال، والتى تقام يوم 20 يناير الجارى، بمشاركة كل من الأهلى، والترسانة، والزمالك، والاتصالات، وسبورتنج، الجزيرة، وطلائع الجيش، الأولمبى، السكة الحديد، هليوبوليس، مصر للتأمين، الاتحاد السكندرى، شباب بلقاس، وادى دجلة، الترام، وسموحة.

الأهلى مع السكة والزمالك مع دجلة بكأس كرة السلة

تقام خلال اليوم المحدد 8 مباريات، فى السادسة مساء على ملعب الفريق الأول، حيث يلتقى كلا من كرة سلة الترسانة مع سبورتنج، الاتصالات مع الجزيرة، الزمالك مع وادى دجلة، الترام مع الجيش، الاتحاد مع سموحة فى ديربى سكندرى، شباب بلقاس مع هليوبوليس، مصر للتامين مع الأولمبى، الأهلى مع السكة.

الأهلى بطل دورى مرتبط كرة السلة

يذكر أن مسابقة دورى مرتبط كرة السلة انتهت بحصول الأهلى على اللقب، بعد أيام من الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية، بينما مسابقة السوبر تقام فى الفترة من 24 إلى 31 يناير الجارى.

 


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