أحمد حمودى محور حديث البدرى مع لجنة الكرة بالأهلى

كتب محمد عراقى

يناقش حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، مع لجنة الكرة بناديه ملف التعاقد مع أحمد حمودى صانع ألعاب الباطن السعودى، خلال الاجتماع المقرر اقامته بين الجانبين خلال الساعات المقبلة.

الراتب يشعل الخلاف بين الأهلى وأحمد حمودى

وتتحفظ لجنة الكرة التى يترأسها محمود طاهر على راتب أحمد حمودى الكبير بعد طلب اللاعب الحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم الأول مع زيادة سنوية قدرها 500 ألف جنيه، حيث ترى لجنة الكرة أن أحمد حمودى لن يكون هو الخيار الأساسى فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين فى مركزه أبرزهم وليد سليمان ومؤمن زكريا وميدو جابر.

الأهلى يضع لاعب محلى بديل لأحمد حمودى

وتتكتم إدارة الأهلى على مفاوضاتها مع لاعب محلى يلعب فى الدورى المصرى تضعه كبديل لأحمد حمودى حال الفشل فى الوصول لصيغة مادية مناسبة بين الطرفين، إلا أنه فى حال فشل التعاقد معه سيتم إبرام التعاقد مع أحمد حمودى.

الباطن السعودى يشكو أحمد حمودى للفيفا

الباطن السعودى تقدم بشكوى رسمية فى الاتحاد الدولى "الفيفا" ضد أحمد حمودى بعد سفره للقاهرة بدون علم النادى، وتخلفه عن الانتظام فى معسكر الفريق المقام حاليا، مؤكدا فى شكواه أن أحمد حمودى حصل على 70% من مستحقاته، فضلا أن عقده ممتد مع النادى حتى نهاية الموسم.

الباطن السعودى يُطالب أحمد حمودى بـ9 ملايين جنيه

وطالبت إدارة الباطن السعودى الاتحاد الدولى لكرة القدم بإلزام أحمد حمودى بدفع 500 ألف دولار، أى ما يعادل 9 ملايين جنيه، لإنهاء ارتباطه بالنادى ومن ثم الانتقال لأى ناد يريده خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتى يعد أبرزها الأهلى.