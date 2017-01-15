الصحة| زيادة حصة اللبن المدعّم للأطفال ومخازن الوزارة بها الكميات الكافية

شيماء مصطفى

في تصريحات خاصة لليوم السابع أكد السيد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد أنه تمت الموافقة على القرار رقم رقم 844 لسنة 2016 بتاريخ 4 ديسمبر 2016 والمتعلق بزيادة حصص الأطفال من اللبن المدعم العلبة الزرقاء منه والتي تخص الأطفال من سن سبعة شهور وحتى اثنى عشر شهراً.



زيادة حصص الأطفال من اللبن المدعّم

ومن المقرر أن يزيد عدد العبوات من واحد وعشرين علبة إلى ثلاثين علبة وذلك خلال الفترة كلها لكل طفل فيما أكد وزير الصحة خلال حديث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبعة أشهر سيتم صرف عدد واحد وأربعين علبة من اللبن المدعم وذلك خلال كل المدة أيضاً.



مخازن الوزارة بها الكميات الكافية

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد أكّد على أن مخازن وزارة الصحة تحتوي على الكميات المطلوبة وأكثر وتخضع للإشراف الكامل لضمان سلامتها وحفظها داخل مخازن الوزارة وهناك فريق من المتخصصين يهتمون بالتدقيق الشامل والفحص الدائم لها وأشار أيضاً إلى توافر الألبان المدعمة في جميع منافذ وزارة الصحة وكل الأطفال المستحقين للألبان سيجدون احتياجاتهم منه طوال العام؟

شبكةعيونالإخبارية

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