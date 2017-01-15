الزمالك لـ"سموحة": 6 ملايين جنيه أو 5 ملايين ودويدار مقابل باولو

كتب أحمد توفيق

أخطر نادى الزمالك نظيره سموحة، بعرضه النهائى الخاص بضم حسام باولو مهاجم النادى السكندرى خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين ناديى الزمالك وسموحة، بعدما أبدى مسئولو القلعة البيضاء رغبتهم فى التعاقد مع حسام باولو خلال الميركاتو الشتوى الحالى لدعم الهجوم الأبيض.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المجلس الأبيض أبلغ نادى سموحة بعرضين لضم باولو على أن يختار النادى السكندرى العرض المناسب بالنسبة له.

أضاف المصدر أن الزمالك عرض على سموحة سداد 6 ملايين جنيه لضم حسام باولو أو سداد 5 ملايين جنيه مع رحيل أحمد دويدار مدافع الأبيض للنادى السكندرى، موضحاً أن المفاوضات لا تزال جارية حاليا بين الناديين لحسم الصفقة.