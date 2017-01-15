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تأييد حبس الرائد فهمي بهجت شهر لسب مساعد مدير أمن القاهرة

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تأييد حبس الرائد فهمي بهجت شهر لسب مساعد مدير أمن القاهرة تأييد حبس الرائد فهمي بهجت شهر لسب مساعد مدير أمن القاهرة

أرشيفية

قضت محكمة مستأنف الجديدة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، برفض الاستشكال المقدم من الرائد فهمى بهجت على حكم حبسه شهر بتهمة سب مساعد مدير أمن القاهرة، مع تأييد استمرار حبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وأمانة سر معتز الخولي.

وكانت المحكمة قضت بتخفيف حبس فهمي بهجت من 6 أشهر إلى شهر بعد قبول الاستئناف المقدم منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بذهاب الرائد فهمي بهجت إلى قصر الاتحادية، لطلب مقابلة الرئيس عبد الفتاح و التقدم إليه بشكوى ضد وزير الداخلية وقيادات الوزارة، بدعوى تلفيقهم له قضية دعارة.

وتم القبض عليه من قبل قوات أمن القاهرة، وتوجيه تهمة السب والقذف بحق مساعد مدير أمن القاهرة اللواء مسعد الوكيل، وتم إحالته للنيابة للت
> حقيق.

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