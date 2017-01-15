أنباء عن مقتل الـ15 عامل المصريين المختطفين في ليبيا

تلقى اليوم أحد أشقاء المصريين المختطفين في ليبيا “حمادة صلاح سيد شفيق” المقيم في قرية شريف باشا بمدينة “بني سويف” رسالة عبر برنامج “واتس آب” تفيد بمقتل شقيقه هو وزملائه 14الـ مصري المخطتفين هناك كما توضح الرسالة عدم حاجة الجناة إلى الفدية التي كانت طالبوها من عائلات المصريين مما أثار موجة من الغضب بين عائلات المصريين المختطفين وطالبوا التحقق من الخبر.

وأكد حمادة أنه لا يعلم مدى دقة هذة الرسالة لكنه أكد أنه نفس الرقم الذي إتصل منه شقيقه من دولة ليبيا قبل أيام طالبا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره والتي حددتها العصابة بـ20 ألف دينار ليبى بما يعادل 72 ألف جنيه مصرى على كل فرد منهم.

على الجانب الأخر أكد محافظ بنى سويف “المهندس شريف حبيب” أنه يتواصل مع الجهات المعنية بشأن واقعة إختطاف أحد مواطنى المحافظة ضمن الـ 15 عامل في ليبيا وكانوا المختطفون نشرور مجموعة من الصور توضح مدى التعذيب البدني والإذلال الذي يتعرض له العمال المصريين مما دفع أقاربهم لمطالبة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بالتدخل لإنقاذ أبنائهم.

شبكةعيونالإخبارية

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