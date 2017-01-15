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نيابة السويس تقرر حبس عنصرين ينتميان لــ"داعش" 15يوماً

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نيابة السويس تقرر حبس عنصرين ينتميان لــ"داعش" 15يوماً نيابة السويس تقرر حبس عنصرين ينتميان لــ"داعش" 15يوماً

>السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس حبس اثنين من المنتمين لتنظيم "داعش" 15 يوماً، لاتهامهما بمحاولة السفر إلي سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش هناك والقتال فى صفوفة.

وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس، إن المتهمين أحمد البصيلي وغريب طغيان من العناصر الارهابية، مضيفاً أن تحريات جهاز الأمن الوطنى أكدت انضمام الشخصين إلى تنظيم داعش وأنهما كانا يستعدان للسفر لسوريا.

كانت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس القت القبض علي المتهمين قبل مغادرتهما السويس.

وأكد مصدر أمني، أن المتهمين كانا يستعدان للسفر إلى تركيا ثم إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي.

 


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