"تنفيذي دبي" يناقش آفاق التوقعات الاقتصادية لإمارة دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقره بأبراج الإمارات، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة السياسات والمواضيع المدرجة على جدول أعماله بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس، والمدراء العموم الأعضاء في المجلس.

وأقر المجلس التنفيذي تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفي حكومة دبي بهدف المساهمة في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية وذلك من خلال مقترح مطوّر لإجازة الوضع والأمومة لموظفي حكومة دبي.

وفي بداية الاجتماع استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أمام اعضاء المجلس التنفيذي أجندة المجلس واللجان القطاعية للعام 2017 بناءاً على المحاور الخمسة للجان القطاعية والمتمثلة في محور التنمية الاقتصادية، محور الأمن والعدل، محور البنية التحتية والبيئة، محور الصحة والسلامة، إضافة إلى محور التنمية الاجتماعية".

إلى جانب ذلك بحث اعضاء المجلس التنفيذي آخر المستجدات المتعلقة بموضوع قرار مجلس الوزراء رقم (41م/7) لسنة 2016 بشأن تنظيم قبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف جداً، حيث قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عرضاً تناولت من خلاله أبرز الخطوط العريضة لقرار مجلس الوزراء ومدى أهميته في خلق أجيال متعلمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد بشكل دائم اهمية توفير بيئة تحفز الطلاب على إطلاق طاقاتهم اضافة إلى توجيهات القيادة المستمرة بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية وخصوصاً طلاب المدارس والجامعات بناة المستقبل كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطور والتقدم الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات.

وفي إطار الخطط الحكومية في دولة الامارات الرامية لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية تتواءم والمستوى المتطور والتقدم الذي تشهده الامارة، سلطت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء على توقعات النمو الاقتصادي في إمارة دبي اضافة إلى تشكيل فريق من الدوائر الحكومية المختصة تقوم بدراسة وتوحيد التوقعات على مدار السنوات القادمة بحيث تكون المرجع الوحيد في الإمارة للحصول على البيانات المتعلقة بهذا الشأن.