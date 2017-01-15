فيروز كراوية تنفي مقايضة شيرين عبد الوهاب لها بسبب «مفيش مانع»

نفت الفنانة فيروز كراوية صحة ما نشر عن تلقيها أي إخطار قضائي من الفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحة ان الازمة التى حدثت بسبب تصادف تقديم كل منهما اغنية بعنوان “مفيش مانع”، تم حله وديا منذ فترة، وان شركة “وتانا” اعتذرت لها بشكل لائق بعد اكتشافهما الفارق بين الاغنيتين.

> فيروز كانت قد أكدت فى وقت سابق احترامها الكبير لفن شيرين عبد الوهاب، موضحة انها كانت تقدم أغنيتها الخاصة “مفيش مانع” بالحفلات قبل أن تقدم “شيرين ” أغنية بالاسم نفسه عام 2009 فى البومها “حبيت”.

> وأشارت إلى أن طرحه الاغنية بوقت متأخر على موقع “ساوند كلاود”،كان وراء حدوث سوء الفهم الذى تم حله بشكل ودى وتم تفهمه من مسئولى “روتانا”،قبل ان اعادة الاغنية مرة اخرى للموقع.

يذكر أن فيروز تستعد لطرح مشروعها الغنائى الجديد “مزاج جانج”،فى السابعه مساء 20يناير المقبل بمركز “أوزريس” الثقافى.