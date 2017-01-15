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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بأولى جلسات الأسبوع

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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بأولى جلسات الأسبوع البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بأولى جلسات الأسبوع

البورصة المصرية – أرشيفية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.2 مليار جنيه؛ لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 632.8 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.48 فى المائة، ليبلغ مستوى 13287.76 نقطة.

شملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً، والذى أضاف نحو 0.09 فى المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 1155.37 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.05 فى المائة، ليبلغ مستوى 472.88 نقطة.

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